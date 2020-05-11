EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış olmuştu. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlandı. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam aldı.

Emekli Maaşı Zam Tutarı Zam Oranı

1.000 TL 500 TL %50

1.100 TL 400 TL %36,36

1.200 TL 300 TL %25

1.300 TL 200 TL %15,38

1.400 TL 100 TL %7,14