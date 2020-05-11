İŞKUR iş ilanları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye'nin gündemi Koronavirüs olduğu halde İŞKUR tarafından personel alımları araştırılıyor. Bu anlamda İŞKUR binlerce personel istihdam edecek. Hangi kadrolarda personel alınacak? Başvuru şartları nedir? İlkokul, lise, tecrübe şartı yok! İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
EN ÇOK HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Beden işçisi alımlarında rekor dizeyde ilan bulunuyor. Bugün itibari ile binlerce kişilik alımda adayların herhangi bir iş tecrübesi olmadan başvuru alan ilanlar mevcut.
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BEDEN İŞÇİSİ ALIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitim düzeyinde ise okur yazar düzeyinde olmaları yeterli olacaktır. Diğer yandan adayların sağlık şartları taşımaları ve yaş şartına sahip olmaları istenilecektir. Makineci dikiş personeli istihdamları son aylarda daha da artış gösterdi. Bu konuda adayların iş becerisi ve deneyimi olması halinde başvuru önceliği sağlayacaktır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI;
T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, tecrübe şartlarını taşımak, ikamet şartlarına sahip olmak, kamu kurumu ilanları için kamu haklarından mahrum olmamak, istenilen eğitim şartlarında olmak gerekmektedir.
BEDEN İŞÇİSİ NEDİR?
Günümüzde sıkça duyduğumuz kavramlardan biri de beden işçisidir. Çoğu kişi bunun tanımını bilmese de meslekler sözlüğüne göre hiç bir vasfı olmayan, halk tabiriyle ne iş olsa yaparım abi diyebilen, vasıfsız işçilere artık vasıfsız değil beden işçisi deniliyor. Beden işçileri ne iş yapar? Bu sorunun cevabını sanırım beden işçisi nedir'in tanımını yaparken söyledik. Beden işçisi belli bir yetenek ve vasıf ve de teknik bilgi gerektirmeyen işleri yapabilir. Örneğin, depo hamalı, temizlik işleri, getir götür diye tabir ettiğimiz posta işleri ve bir takım basit vasıf gerektirmeyen işler. Basit derken kolay işler anlamında değil bilgi, birikim gerektirmemesi açısından. Yoksa beden işçileri neredeyse en çok iş yüküne sahip insanlardır.
Ancak genel olarak başlangıç fiyatları asgari ücrettir. Bazı firmalar buna yemek + yol gibi ilave ücretlerde sağlayabilirler. Beden işçisi olmak bu devirde gerçekten zor olsa da bu işi tercih eden ne yazık ki çok fazla iş gören vardır. İş görenler belirli bir meslek öğrenmek yerine daha çabuk iş gücü piyasasına atılmak için ne iş olsa yaparım diyerek, beden güçlerine dayalı bu işleri tercih etmektedirler. Özellikle genç yaştaki işçilerin beden işçisi olarak çalışmamaları, meslek sahibi olmaları açısından doğru yönlendirilmeleri çok önemlidir.
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.