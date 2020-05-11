Ancak genel olarak başlangıç fiyatları asgari ücrettir. Bazı firmalar buna yemek + yol gibi ilave ücretlerde sağlayabilirler. Beden işçisi olmak bu devirde gerçekten zor olsa da bu işi tercih eden ne yazık ki çok fazla iş gören vardır. İş görenler belirli bir meslek öğrenmek yerine daha çabuk iş gücü piyasasına atılmak için ne iş olsa yaparım diyerek, beden güçlerine dayalı bu işleri tercih etmektedirler. Özellikle genç yaştaki işçilerin beden işçisi olarak çalışmamaları, meslek sahibi olmaları açısından doğru yönlendirilmeleri çok önemlidir.

İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.