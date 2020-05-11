Günlük 554 lira ödeniyor tüm herkes alabiliyor! Sakın almayı unutmayın yanıyor!

Rapor Parası Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

İş göremez ödeneğinden yararlanmak için çalışanların SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Aksi takdirce çalışanların raporu olsa dahi ödenekten yararlanması söz konusu olmaz.

• Çalışma hayatı sırasında geçirilen hastalık veya kaza bir sağlık kurulu aracılığıyla verilen rapor ile tescillenmelidir.

• Rapor alınan tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışanların en az 90 prim günü ödemesinin olması şarttır.

• Rapor parası talebi olan vatandaşın SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması gerekir.

• Sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olması gerekir.

• Çalışanın hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı durumlarında rapor parası almasına imkan tanınır.