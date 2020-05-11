Yoğun ilgi var! Çalışan tüm annelere 100 euro ödeme başvuru şartları! Çalışan yeni anneye en az 9.299 TL veriliyor

Bez ve Mama Yardımı Almak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

• Bebek bez ve mama parası yardımı, doğum canlı olarak gerçekleştiğinde ve tamamlandığında verilir.

• Yardım için annenin, babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gereklidir.

• Anne ve babanın her ikisi de sağ ve Türk vatandaşı ise yardım anneye verilir.

• Anne Türk vatandaşı değil ya da vefat etmiş ise bakanlık tarafından belirlenen zorunlu haller dahilinde Türk vatandaşı babanın nüfus kayıt örneği esas alınır ve yardım babaya yapılır.

• Bez ve mama yardım başvuru için haneye giren miktarın kişi başı asgari ücretin üçte birinden (701.32TL) az olması gerekir.

• Anne ya da babanın üzerine herhangi bir malın, gayrimenkulün veya taşınmazın olmaması şarttır.