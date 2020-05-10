ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞI NASIL ALINIR?

Ücretsiz izin maaş desteğinin nasıl alınacağı, nereye başvuru yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili bilinenler ise şöyle:

Teklifte, üç aylık işten çıkarma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartabileceği öngörülüyor. İş Kanunu'nda "ücretsiz izin" uygulaması sadece işçinin rızası ile mümkündür. Zorlayıcı sebeple üretimine/faaliyetine ara verilen iş yerinde çalışanlar, bir haftadan sonra iş akdini haklı gerekçe ile feshedebilirler. Bu şekilde iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını da alabilir. Kanunda işverene ücretsiz izin hakkı tanınması halinde ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini fesih hakkı elinden alınmış olur ve kıdem tazminatı riske girer.