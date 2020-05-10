Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır? Koronavirüsle mücadele kapsamında hükümet tarafından ekonomik destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkan vatandaşlar için 3 ay boyunda devlet tarafından 1.170 TL maaş verilecek. İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri İŞKUR üzerinden vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Bu ödemeyi alacak kişilerin İŞKUR sisteminde güncel IBAN numaraları olması gerekiyor. 447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ÖDEMESİ BAŞLADI
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ücretsiz izin desteği ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Ücretsiz izin desteğinde şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi. 8 Mayıs'tan itibaren ödemeler başlıyor.
"Ücretsiz İznin Verildiği Ayı Takip Eden Ayın 3'üne Kadar Başvuru Yapılabilecek"
Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak. 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa getirilen geçici madde kapsamında, ücretsiz izin verilenler ile 15 Mart sonrası işten çıkarılanlardan işsizlik sigortası alamayanlara günlük 39.24 lira yardım yapılacak. Bu yardımı alanlar çalıştırılması halinde işverene ceza kesilecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları henüz belli olmadı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek. Başvuru şartları konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ KAÇ AY OLACAK?
Ücretsiz izin maaş desteği 3 ay olacak. Başkan Erdoğan ücretsiz izin maaş desteğinin süresini 6 aya kadar uzatabilecek.
FİNANSMAN DESTEKLERİ HIZ KESMİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KOBİ ve sanayicilere sunulan finansman desteklerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayarak, "25 bin liralık esnaf destek finansmanına bugüne kadar yaklaşık 290 bin 35 esnafımız başvurdu, 163 bin 450 bin esnafımızın süreci tamamlandı, 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi. Ayrıca 72 bin 84 esnafımız da 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart'a başvuruda bulundu. Yaklaşık 66 bin 910 esnafımıza kartları tahsis edildi. Bu kapsamda da 1,5 milyar liranın üzerinde bir destek devreye alınmış oldu." ifadelerini kullandı.
Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.
Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.
KGF destekli İş'e Devam finansmanı için cuma günü itibarıyla 66 bin 171 firmanın başvuru yaptığını anlatan Albayrak, şöyle devam etti: "34 bin 858 firmamızın süreci sonuçlandı ve 29 milyar 558 milyon liralık bir finansman tahsis edildi. Finansman tahsisi yapılan firmaların yüzde 96'sını KOBİ'lerimiz oluşturdu. Tahsis edilen ve kullandırılan meblağların da yüzde 75'i KOBİ'lerimiz için oldu. Özellikle KGF destekli bu finansman kapsamında süreçleri yakından takip ediyoruz."
İBAN GÜNCELLEME
İŞKUR'un e-şube sayfası olan https://esube.iskur.gov.tr/ adresine giriş yapıldıktan sonra karşınıza çıkan "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." sekmesine tıklayın. Akabinde karşınıza çıkan ekranda bilgilendirmeler ve en altta ise IBAN kutusu yer alıyor. Beyan bilgilendirmelerini okuyup "Yukarıdaki metni okudum kabul ettim." onay kutusunu işaretledikten sonra IBAN bilgilerinizi kaydedebilirsiniz.
Duyuru şu şekilde:
Yukarıdaki linke tıklayın. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran karşınıza çıkacak. Bu ekranda kırmızı ile belirtilen kısma tıklayın ve İBAN bilgilerinizi güncelleyin.
PTT Kart sahibiyseniz ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
PTT Kart hesabınız yoksa kendi adınıza açılmış banka hesabınıza ait IBAN numarasını bildirmeniz halinde ödemeniz bu hesaba yapılacaktır.
Kimlik bilgileriniz ile IBAN numaranızın uyuşmadığı durumlarda ödemeniz PTT şubelerinden yapılabilecektir.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasını kaydediniz.
Sadece kendi banka hesabınıza ait IBAN numarasına ödeme yapılır.
IBAN 26 karakterden oluşmalıdır.
IBAN 'TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez.
IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve 'IBAN Kaydet' düğmesine basınız.
IBAN silmek için 'IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞI NASIL ALINIR?
Ücretsiz izin maaş desteğinin nasıl alınacağı, nereye başvuru yapılacağı ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ücretsiz izin maaş desteği ile ilgili bilinenler ise şöyle:
Teklifte, üç aylık işten çıkarma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartabileceği öngörülüyor. İş Kanunu'nda "ücretsiz izin" uygulaması sadece işçinin rızası ile mümkündür. Zorlayıcı sebeple üretimine/faaliyetine ara verilen iş yerinde çalışanlar, bir haftadan sonra iş akdini haklı gerekçe ile feshedebilirler. Bu şekilde iş akdini fesheden işçi kıdem tazminatını da alabilir. Kanunda işverene ücretsiz izin hakkı tanınması halinde ücreti ödenmeyen işçinin iş akdini fesih hakkı elinden alınmış olur ve kıdem tazminatı riske girer.