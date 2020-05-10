Dolar birikimi olanlar dikkat! Bu hafta fırtına kopacak! Dolar ne olur? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar alacaklar veya birikimi olanlar dikkat! Dolar fiyatları ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz bir içerik hazırladık. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla birlikte güncel döviz kurları da yakından takip ediliyor. Ülkemizde döviz fiyatlarında da büyük sıçrama yaşandı. Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı Hazine nakit dengesi, yurt dışında ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti. Peki, 10 Mayıs hafta sonu dolar ve euro alış satış fiyatı nedir? İşte güncel döviz kurları...
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 7,1200 liradan, avro 7,7220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,1180 liradan alınan dolar, 7,1200 liradan satılıyor. 7,7200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,1920 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7450 lira olmuştu.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 340 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,2 artarak 10.893 puanda seyrediyor.
İngiltere borsası bugün tatil nedeniyle kapalı bulunurken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 6.784 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 kazançla 4.543 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 17.402 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2380 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü ve vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve karantina dönemi sonrası ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlikle dünya borsalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.
Artan iyimserliğin yanı sıra tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin merkez bankalarının adımları ile devam ettiğini aktaran analistler, bunun pay piyasalarını destekleyen bir diğer etken olarak öne çıktığını kaydetti.
Analistler, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün ABD'de yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin izleneceğini söyledi.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ve ABD'nin önde gelen ticaret temsilcileri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülkenin ilk faz ticaret anlaşmasını uygulamak amacıyla elverişli bir ortam oluşturmak için birlikte çalışacağı vurgulanırken, tarafların iletişimde kalacağı belirtildi.
Yeniden gündeme gelen ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin endişeleri yatıştıran bu gelişmenin yanı sıra ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası normalleşme adımlarını hızlandırması, pay piyasalarında pozitif seyri beraberinde getirdi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,8 artarak 2.894 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6 artarak haftayı 20.179 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 106,4 seviyelerine yükseldi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 artışla 31.863 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 24.190 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 primle 1.945,8 puandan kapandı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ocak ayında imzaladığı ilk faz ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini yaklaşık 1-2 hafta içinde raporlayabileceğini belirterek, "Bir anlaşmaları olduğunu anlıyorlar ve umarım anlaşmayla ilgilenecekler, göreceğiz. Yapabilirler de yapmayabilirler de... Bunu öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere yönelik birçok ülkenin normalleşme adımları attığı son dönemde, yeniden ticarete ilişkin belirsizliklerin gündeme gelmesi Asya borsalarında volatilitenin artmasına yol açtı.
4 günlük tatilin ardından işleme açılan Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yenin dolar karşısında zayıflamasının ihracatçı şirket hisselerini desteklemesiyle günü yüzde 0,3 artışla 19.675 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 106,2 seviyelerinde hareket ediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,2 azalarak 2.872 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 31.485 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 azalışla 23.969 puanda bulunurken, Güney Kore'de Kospi endeksi 1.929 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.