Doğalgaz faturaları geri mi ödenecek? Faturalar yeniden mi düzenleniyor? Fatura ödeyenler ne yapacak?

İGDAŞ NEDİR?

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., kısaca İGDAŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla 25 Aralık 1986 tarihinde, İstanbul'un doğalgaz alt yapısını, dağıtımını ve işletimini sağlamak amacı ile kurulmuş bir şirkettir. Bünyesinde çalışanların %42'sı üniversite, %48'sı lise, %10'u ise ilköğretim mezunudur. 2013 yılı toplam çalışan sayısı 5420'dir. Şirketin %94,46 sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İsbak'a aittir.

İgdaş, ilk gazını' 1992' yılında Kadıköy'de vermeye başlamıştır.



İGDAŞ Fatura Ödeme Gişe Çalışma Saatleri

İGDAŞ gişe mesai saatleri 08:15 – 12:30 ve 13:30-16:45 arasındadır. Bu saatler arasında İGDAŞ faturası ile yapılan müracaatlar sonucu, İGDAŞ fatura ödemesi yapılabiliyor.