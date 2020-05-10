Bu hafta fırtına kopacak! Dolar birikimi olanlar dikkat! Dolar ne olur? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.