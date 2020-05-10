BİM NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta dahil olmak üzere 24 ile düşürüldü.

BİM 8 Mayıs saat 24.00 itibari ile kapanacak. 10 Mayıs saat 24.00'de yeniden faaliyetlerine başlayacak. Buna ek olarak 8 Mayıs Cuma günü marketler saat 23.00'e kadar açık olacak

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.