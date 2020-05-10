SPOR SALONLARI NEDEN KAPATILDI?

Aşırı derece ter ve rutubet barındıran spor salonlarının koronavirüs yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor. İskoç asıllı doktor Norman Swan, spor salonları ile ilgili yaptığı açıklamada spor salonlarına giden kişilerin uzun süre ellerinde tuttukları ağırlıkların virüs barında ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Spor salonlarında sosyal mesafe kuralı uygulanmasının zor olduğu ve ter, rutubet gibi virüsün yayılma hızını etkileyen faktörlerin spor salonlarında bulunması nedeniyle bu mekanların faaliyetleri Dünyada ve Türkiye'de durduruldu.

KAPANAN YERLER NERELER?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.