Gram, çeyrek altın fiyatları için tahminler gelmeye devam ediyor. Son olarak dev banka kritik bir tarih verdi ve uyardı. Altın fiyatları 2 bin doları geçecek! Dev banka uyardı ve tarih verdi. Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti.
ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti.
Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ALTN FİYATI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, 396,50 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 393,3 liradan tamamladı. Yeni güne dalgalı bir seyirle başlayan altının gram fiyatı 396,50 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etmesinin ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 392,3 lira seviyesinde seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 644 lira, Cumhuriyet altını da 2.632 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.719 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, düşüş eğilimini sürdüren faizlerin altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.
Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt dışında, ABD'de açıklanacak istihdam verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların direnç, 1.700 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 380-400 lira bandının izleneceğini bildirdi.
ALTININ KİLOGRAMI 392 BİN 300 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 391 bin 900 lira, en yüksek 395 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 392 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 515 milyon 184 bin 734,68 lira, işlem miktarı ise 1.316,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 518 milyon 113 bin 107,70 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, GoldTrans Hediyelik Eşya Ticaret, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.