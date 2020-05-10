A101 14 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünler firma duyuruldu. Her hafta onlarca uygun fiyatlı ürünü satışa sunan A101'de haftanın indirimleri belli oldu. Merakla beklenen A101 14 Mayıs 2020 tarihli aktüel ürünleri açıklandı. Katalogta arka parmak izi okuyuculu, 8 çekirdek işlemcili, 8 MP ön kameralı, 12 MP arka kameralı, Android işletim sistemli, 64 GB dahili hafızalı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi 8 Cep Telefonu 1399 TL, Youtube, Netflix, Prime Video gibi platformları destekleyen, dahili wi-fi özellikli, wireless display özelliği sayesinde telefon ve bilgisayarınızın ekranını kolayca yansıtabileceğiniz, ücretsiz montaj imkanı ile satışa sunulan, 3 yıl garantili Toshiba 43″ FullHD Smart Led TV 2299 TL, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 39,95 TL, Samsung 64GB Micro SD Kart 64,95 TL, Logitech Gaming Kablolu Mouse 149 TL, Logitech Kablosuz Mouse 54,95 TL, Logitech MK220 Kablosuz Klavye Mouse Set 119 TL, Piranha Dijital Kol Saati 29,95 TL, ön yıkama özellikli ve 15 programlı, 5kg yıkama kapasitesine sahip SEG Çamaşır Makinesi 1049 TL, A sınıfı enerji verimliliği ile dikkat çeken, ücretsiz teslimat ve kurulum imkanı ile sahip olabileceğiniz, ocak sönme emniyet özelliği ile dikkat çeken, buz çözme özellikli SEG Turbo Fırın 999,90 TL Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 85 TL, Arzum Seramik Tabanlı Ütü 129 TL, Aprilla Yağ Analizli Dijital Banyo Baskülü 55 TL, Arzum Starmix El Mikseri 89,95 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 139 TL. İşte A101 14 Mayıs aktüel katalog ürünleri…