1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 lira maddi yardım TC kimlik no ile sorgulama ekranı detayları arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Koronavirüs ekonomik tedbirleri kapsamında binlerce aileye devlet tarafından karşılıksız olarak ödenen 1000 lira sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir ve 1000 lira sosyal yardım başvuru sonucu nasıl sorgulanır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı.