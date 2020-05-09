Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlarımız için 1000 TL ödeme desteği sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan haberler doğrultusunda ihtiyaç sahipleri için 1000 TL ödeme yapılıyor. Vatandaşlar ödeme kapsamında olup olmadığını anlayabilmeleri için öncelikle e Devlet aracılığı ile kontrol etme zorunluluğu bulunmaktadır. Kapsamında bulunan vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım ödeneğinden faydalanma fırsatını yakalayabileceklerdir. Böylelikle ihtiyaç sahipleri bu zorlu süreci daha rahat atlatabilmesi amacıyla birçok kişinin sevinmesine sebep olunacak. Aynı zamanda ödeme tarihler de farklılık göstermesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak edilmektedir.
AYNI HANEDEN SADECE BİR KİŞİYE
Pandemi sosyal destek yardımları kişi bazlı değerlendirilmeyecek. Başvurular haneye göre kabul edilecek veya edilmeyecek. 1000 TL nakdi yardımlardan aynı hanede yaşayan sadece bir kişi yararlanabilecek
SOSYAL YARDIM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sosyal yardım parası başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir olacak.
1000 TL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
1000 TL Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
Şartlı Eğitim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
Kapsamında bulunan vatandaşlar 1000 TL sosyal yardım ödeneğinden faydalanma fırsatını yakalayabileceklerdir. Böylelikle ihtiyaç sahipleri bu zorlu süreci daha rahat atlatabilmesi amacıyla birçok kişinin sevinmesine sebep olunacak. Aynı zamanda ödeme tarihler de farklılık göstermesiyle birlikte birçok kişi tarafından merak edilmektedir.
ÖDEME TARİHLERİ
Doğum yılının son rakamına göre ödeme tarihleri belirli olacaktır.
0 ve 5 olanlar 11 Mayıs,
1 ve 6 olanlar 12'sinde
2 ve 7 olanlar 13'ünde
3 ve 8 olanlar 14'ünde
4 ve 9 olanlar 15'inde
https://www.turkiye.gov.tr/aile-bakanligi-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresi üzerinden sorgulama yaparak bu fırsattan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenme fırsatını elde edebilirsiniz.
3.FAZ YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Online olarak başvurularını ileten vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı ve 1.000 TL yardım parası ödemesinin yapılacağı tarihe odaklandı.
3.FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURULARI HAKKINDA
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara başvurular, geçtiğimiz haftalarda başlamış ve e-Devlet üzerinden online şekilde yapılmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 2 fazladan oluşuyordu. İlk iki fazda ödemeler yapılmış, 3. faz için ise başvurular internet üzerinden alınmıştı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
SOSYAL YARDIM BAŞVURU İŞLEMLERİ
e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;
'* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,
* 0 – Pazartesi
* 2 – Salı
* 4 – Çarşamba
* 6 – Perşembe
* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok' yapabilir.