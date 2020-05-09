Memur konfederasyonları ve Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme getirilen talebin, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda (KPDK) karara bağlanması bekleniyor. Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Hem Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem de memur konfederasyonları tarafından dile getirilen talep hayata geçerse, aile yardımları iş hayatı sona erdikten sonra da devam edecek. Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için ise 36,52 lira ödeniyor. Talepler hayata geçerse, bu ödemeleri emekliler de alacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira ek gelire ödemeye kavuşacak.
TÜED VE KONFEDERASYON TALEPLERİNİ İLETTİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emekli olduktan sonra ek aile ödemesinden yararlanılmamasının oldukça büyük bir gelir kaybı olarak nitelendiriyor ve memur konfederasyonları da memurlar emekli olunca ek aile ödemesi alabilsin isteğinin Kamu Personeli Danışma Kurulu'nca kendi lehlerinde sonuca varmasını umuyor.
KARARA VARILIRSA 405 TL EK ÖDEME ALINACAK
Milyonlarca insan emekli maaşı alırken, böyle bir talebin hayata geçmesi ile 6 yaş üstü 2 çocuklu emekliler, 405 TL ek ödeme alacak. Büyük bir meblağ olmasa da özellikle bu süreçte oldukça yardımcı olacaktır.
EMEKLİ MAAŞI ALANLARA AİLE YARDIMI SÜRDÜRÜLMESİ BEKLENİYOR
Son olarak milyonlarca emekli maaşı alan vatandaş memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının kendilerine de ödenmesini bekliyor.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
BAYRAM İKRAMİYELERİ ERKEN YATIRILDI
Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.
İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.
EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Emekli maaşlarının bağlanma süresi maaş talebinde bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin iş ve işlem yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Emekli maaşı talebinde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu dosyanızı inceler. Eğer ilk sigorta ya da başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlıyorsanız emekli maaşı bağlanma sürecine geçilir. Bu süreç başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yoğunluğuna göre ortalama 1,5 ile 2 ay arasında sürer.
İLK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyanız incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylığınız bağlanır. Eğer SGK tahsis talep formunda maaş almak istediğiniz bankayı yazdıysanız ilk maaştan itibaren emekli maaşınız formda belirttiğiniz bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtmediyseniz bu durumda ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilir. Daha sonra emekli maaşınızı başka bankaya taşımak isterseniz E devlet sistemi aracılığı ile bu işlemi yapabilirsiniz.
İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALINIR?
İlk emekli maaşının alınacağı tarih SSK tahsis numarası ve bağkur sicil numarasına göre farklılık gösterir. Emekli sandığı emeklisi memurların maaşları her ayın başında ödenir. SSK ve bağkurluların ise sicil ya da tahsis numaralarına göre aylık ödenecek tarih belirlenir.
Emekli maaşına başvuru olmadan maaş bağlanır mı?
Kişi emeklilik hakkını kazansa ama emekli olmayıp çalışmaya devam etse ve 3 yıl sonra emekli olsa bu 3 yılın maaşını alabilir mi? (İsmi saklı)
Emeklilik kişinin isteği ile olan bir durum. Yani siz gidip dilekçe vermedikçe, kimse sizi emekli etmez ve maaş da bağlamaz. O yüzden hem emeklilik dilekçesi vermeyeyim hem de maaş alayım gibi bir durum söz konusu olmuyor.