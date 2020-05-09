Anneye en az 10 bin 747 lira! İşte annelere sağlanan destekler...

Anneler Günü yarın kutlanıyor. Çalışan-çalışmayan tüm annelerimizi koruyan yasalar devrede. Hem izin hem de maddi destekler veriliyor.
● 16 hafta doğum izni, 1 yaş dolana kadar günde 1.5 saat süt izni, çocuk sayısına göre 6 aya kadar ücretsiz izin hakkı var.
● Doğum izninde çalışılmayan her gün için iş göremezlik ödeneği veriliyor.
● İlk doğumda 60, ikincide 120, sonrakilerde 180 gün süreyle yarım gün çalışma hakkı var. Çalışılmayan süre için devlet asgari ücret üzerinden ödeme yapıyor.
● Çocuk mecburi ilköğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma imkanı bulunuyor. Bu sürede yarım maaş ödeniyor.
● Tüm annelere ilk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira doğum yardımı ödeniyor.
● Her anneye süt parası ödeniyor. Bu yıl için rakam 202 lira.
● Sigortalı olduktan sonra gerçekleşen doğumlarda çalışılmayan günler borçlanarak 6 yıl kazanılabiliyor. Her çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılabiliyor. Staj başlangıcı doğumdan önce ise borçlanmada geçerli sayılıyor.
● Bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların 01.10.2008'den sonra ödedikleri prim gün sayılarına dörtte biri kadar gün ekleniyor. Yaş şartı da geriye çekiliyor.
DEVLETTEN EN AZ 10 BİN 747 TL
İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
✔ Emzirme ödeneği: 202 TL
✔ Doğum yardımı: 300 TL
✔ İş göremezlik ödeneği: 7.324,80 TL
✔ Yarı zamanlı çalışma desteği: 2.920,66 TL
TOPLAM: 10.747,46 TL
VERGİ KOLAYLIĞI
● 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.
● İşverenlerin kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.
● Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olanlara aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca cep harçlığı da var.
● Kadın girişimcilere daha fazla destek veriliyor.
● Kadın istihdamı teşvik ediliyor.
● Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı olabiliyorlar.
● Bu ürünleri internetten satanlara da vergi istisnası var. İnternet üzerinden bu yıl 35 bin 316 liraya kadar satış yapanlar muafiyetten yararlanıyor.