Anneye en az 10 bin 747 lira! İşte annelere sağlanan destekler...





VERGİ KOLAYLIĞI

● 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emzirme odası açılması gerekiyor.



● İşverenlerin kreş yardımında asgari ücretin yüzde 50'sine kadar olan kısım gelir vergisinden istisna tutuluyor.



● Sanayi sektöründe meslek kurslarına veya işbaşı programlarına katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olanlara aylık 400 lira çocuk bakım desteği veriliyor. Ayrıca cep harçlığı da var.



● Kadın girişimcilere daha fazla destek veriliyor.



● Kadın istihdamı teşvik ediliyor.



● Evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. 27 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı olabiliyorlar.



● Bu ürünleri internetten satanlara da vergi istisnası var. İnternet üzerinden bu yıl 35 bin 316 liraya kadar satış yapanlar muafiyetten yararlanıyor.