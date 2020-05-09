Hafta sonu güncel ve anlık altın fiyatları internet üzerinden öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Dün İstanbul'da kapanışta çeyrek altın 639,00 lira, Cumhuriyet altını 2.615,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,59 yükselişle 393,90 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYALTARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: