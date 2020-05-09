KARARA VARILIRSA 405 TL EK ÖDEME ALINACAK

Milyonlarca insan emekli maaşı alırken, böyle bir talebin hayata geçmesi ile 6 yaş üstü 2 çocuklu emekliler, 405 TL ek ödeme alacak. Büyük bir meblağ olmasa da özellikle bu süreçte oldukça yardımcı olacaktır.

EMEKLİ MAAŞI ALANLARA AİLE YARDIMI SÜRDÜRÜLMESİ BEKLENİYOR

Son olarak milyonlarca emekli maaşı alan vatandaş memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının kendilerine de ödenmesini bekliyor.