Tapu işlemlerinde randevulu sistem

başvuruları artık online yapılıyor. Bu hafta başında hayata geçen uygulamayla, tapu müdürlüklerinde randevusuz yapılan başvurular kabul edilmiyor. İşlem başvuruları sadece webtapu üzerinden, randevu.tkgm. gov.tr adresinden veya ALO 181 çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor."Covid- 19'un yayılımının önlenmesi amacıyla alınan bu kararla vatandaşlar müdürlüklere yalnızca randevu saatinde alınacak. Belge inceleme başvurularında da randevu şartı aranacak. Ayrıca bir süredir sadece satış ve ipotek işlemleri yapılabilirken, artık tüm işlem başvuruları yapılabilecek" dedi.