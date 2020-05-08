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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 Gazete
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    Tapu işlemlerinde randevulu sistem

    Tapu başvuruları artık online yapılıyor. Bu hafta başında hayata geçen uygulamayla, tapu müdürlüklerinde randevusuz yapılan başvurular kabul edilmiyor.

    Tapu işlemlerinde randevulu sistem
    Tapu başvuruları artık online yapılıyor. Bu hafta başında hayata geçen uygulamayla, tapu müdürlüklerinde randevusuz yapılan başvurular kabul edilmiyor. İşlem başvuruları sadece webtapu üzerinden, randevu.tkgm. gov.tr adresinden veya ALO 181 çağrı merkezi üzerinden randevu alınarak yapılabiliyor. Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Covid- 19'un yayılımının önlenmesi amacıyla alınan bu kararla vatandaşlar müdürlüklere yalnızca randevu saatinde alınacak. Belge inceleme başvurularında da randevu şartı aranacak. Ayrıca bir süredir sadece satış ve ipotek işlemleri yapılabilirken, artık tüm işlem başvuruları yapılabilecek" dedi.
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