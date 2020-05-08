Pandemiden sonra yabancı talebi artar

REAGROUPS Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, konut sektöründe yabancıya satışın daha fazla önem kazandığını vurguladı. Yabancıların ağırlıkla konsept projelerden birinci el konut satın aldıklarını belirten Keleş, önümüzdeki dönemde özellikle İstanbul'daki konut stoğunun erimesinde yabancıların payının giderek artacağını kaydetti. Türkiye'de konuta yatırım yapan yabancıların sayısının hızla yükseleceğini ve bunu daha yukarılara taşıyabilmenin mümkün olduğunu ifade eden Keleş, Türkiye'nin pandemi süreciyle iyi mücadele etmesi ve sağlık sistemine kolay erişim imkanının yabancı pazarında konuta olan ilgiyi artıracağını vurguladı.