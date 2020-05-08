Pandemiden sonra yabancı talebi artar

konut sektöründeyabancıya satışın daha fazla önemkazandığını vurguladı. Yabancılarınağırlıkla konsept projelerden birinciel konut satın aldıklarını belirtenKeleş, önümüzdeki dönemde özellikleİstanbul'daki konut stoğununerimesinde yabancıların payının giderekartacağını kaydetti.Türkiye'de konuta yatırımyapan yabancıların sayısının hızlayükseleceğini ve bunu daha yukarılarataşıyabilmenin mümkün olduğunuifade eden Keleş, Türkiye'nin pandemisüreciyle iyi mücadele etmesi ve sağlıksistemine kolay erişim imkanınınyabancı pazarında konuta olan ilgiyiartıracağını vurguladı.