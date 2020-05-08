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    • Ekonomi
    • 08.05.2020 Gazete
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    Pandemiden sonra yabancı talebi artar

    Pandemi sürecinden sonra konutta yabancıya satışın artacağını belirten Soner Keleş, bunun konut stoğunu da eriteceğini söyledi. Türkiye'de konuta yatırım yapan yabancıların sayısının hızla yükseleceğini ve bunu daha yukarılara taşıyabilmenin mümkün olduğunu ifade eden Keleş, Türkiye'nin pandemi süreciyle iyi mücadele etmesi ve sağlık sistemine kolay erişim imkanının yabancı pazarında konuta olan ilgiyi artıracağını vurguladı.

    Pandemiden sonra yabancı talebi artar
    REAGROUPS Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, konut sektöründe yabancıya satışın daha fazla önem kazandığını vurguladı. Yabancıların ağırlıkla konsept projelerden birinci el konut satın aldıklarını belirten Keleş, önümüzdeki dönemde özellikle İstanbul'daki konut stoğunun erimesinde yabancıların payının giderek artacağını kaydetti. Türkiye'de konuta yatırım yapan yabancıların sayısının hızla yükseleceğini ve bunu daha yukarılara taşıyabilmenin mümkün olduğunu ifade eden Keleş, Türkiye'nin pandemi süreciyle iyi mücadele etmesi ve sağlık sistemine kolay erişim imkanının yabancı pazarında konuta olan ilgiyi artıracağını vurguladı.
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