Ev veya konut satın almak ya da şahsi ihtiyaçları için kredi çekmek isteyenler kredi faiz oranlarının ne kadar olduğu araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile kamu bankaları temel ihtiyaçlar için kredi sunuyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Türkiye İş Bankası taşıt kredisi, konut kredisi ve ihtiyaç kredisi faiz oranları bilgisi haberimiz içerisinde yer alıyor. Vadeli mevduat faiz oranları ise bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
Ziraat Bankası tüketici kredisi yüzde 1.05, konut kredisi yüzde 0,94 ve taşıt kredisi ise 0,96 oranında açıklandı.
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HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Halkbank ihtiyaç kredisi 1.07, taşıt kredisi 0,94, konut kredisi 0,94 olarak açıklandı.
VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
Vakıfbank ihtiyaç kredisi %1,05, konut kredisi % 0,94'dur.
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Türkiye İş Bankası ihtiyaç bayram kredisi sigortalı 0.96, konut kredisi 0.95, taşıt kredisi 0.97'dir.
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2020 MAYIS AYI BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ OLDU?
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00
Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.60
ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.50
Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00
İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.50
Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.50
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.80
Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50
Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.25
Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.10
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.