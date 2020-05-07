Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlatmıştı. Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlatmıştı. Krediden; asgari ücretli, emekli, serbest meslek mensupları ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar yararlanıyor. Peki, 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilir? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet sitelerinden başvurular tüm hızıyla devam ediyor.
6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
5 VE 10 BİN LİRALIK KREDİ NASIL ÇEKİLİR?
Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altında olanlar başvurabilecek.
6 AY GERİ ÖDEMESİZ, 30 AY ÖDEME OLACAK
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor..
FAİZ/FİNANSMAN ORANI
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU
Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:
"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
DESTEK 11111111111 3000"
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU
Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada , Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun aşağıdaki internet adresi üzerinden yapılacağına yer verildi:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
HALKBANK
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Başvurularınızı; Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak ya da web sayfamız üzerinden yapabilirsiniz."
https://www.halkbank.com.tr/21546-bireysel_ihtiyac_destegi_kredisi
Linki kopyalayın ve yeni sekmede açın.
ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
BAŞVURU İÇİN DİKKAT!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM'den de çekebilecek