Koronavirüs salgını nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlatmıştı. Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlatmıştı. Krediden; asgari ücretli, emekli, serbest meslek mensupları ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar yararlanıyor. Peki, 5 ve 10 bin liralık kredi nasıl çekilir? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank internet sitelerinden başvurular tüm hızıyla devam ediyor.