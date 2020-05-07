BAYRAM KREDİSİ NEDİR?

Normal bireysel ihtiyaç kredilerinden ve taşıt kredilerinden farklı olarak, masrafı daha az ve ödeme süresi daha kısa olan kredi türlerinden biri de bayram kredisidir. Bankaların hem müşteri çekmek hem de az masraflı olarak eski müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak adına oluşturdukları bayram kredisi kampanyaları, dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban bayramlarına özel olarak tasarlanmaktadır. Tüketici kredisi ve taşıt kredisi kesintileri ve dosya masrafları kanunların istediği ölçüde olurken, bayram kredileri hem çok az masraflı hem de neredeyse kesintisiz olarak tüketicinin eline geçmektedir.

Bayram kredilerinin tüketici lehine olan tarafı faiz oranlarının normal zamandan daha az olmasıdır. Tabi bazı bankalar sırf müşteri kapabilmek adına faiz oranını düşük göstermesine karşın yaptıkları kesintiler ile masrafları neredeyse normal zamanlardaki faiz oranlarına denk getirmektedir. Müşterilerin arz ve talep dengesi gözetilerek yapılan bayram kredileri, bankalara başvuru yapılan kredi miktarı ve oranı arttıkça faizlerin düşmesiyle oluşmaktadır. Böylece hem bankalar yeni müşteriler kazanmakta; hem de tüketiciler düşük faiz oranları ile kredi kullanıp nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.

Bir nevi para satmak olarak da nitelendirilebilecek krediler, bankaların havuzlarında bulunan paraları kiraya vermeleridir.