Temel ihtiyaç desteği sonucu öğren! 10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli kredi başvuru sonuçları

Bilindiği gibi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank çok uygun faizle kredi imkanı sağlamıştı. Bu bağlamda kredilere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Bankalar 10 bin TL 'ye kadar kredi desteği sunacaklarını duyurdu. 0.49 faizli ihtiyaç kredisine başvurular geçtiğimiz gün başladı. Bankalar, geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara, özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu. Peki 10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli kredi başvuru sonucu açıklandı mı? Temel ihtiyaç desteği sonucu ne zaman açıklanacak? Detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.