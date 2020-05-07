Sağlık Bakanlığı için yeni alım beklentisi bulunurken konuyla ilgili müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı bünyesine 2 bin 900 personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararlara göre daha önce planlanan personel istihdam çalışmaları neticelendirildi. İşçi alımı ve memur alımı bazında 2900 yeni personel alımı için Cumhurbaşkanlığının kadroları onayladığı ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle pandemi süreci dahilinde alımların çok kısa süre içerisinde tamamlanması ve personellerin görevlendirilmesi bekleniyor.
GÖZLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle pandemi süreci dahilinde alımların çok kısa süre içerisinde tamamlanması ve personellerin görevlendirilmesi bekleniyor. Alımlarda en büyük soru işareti ise alımlardaki kadrolar. Şu ana kadar yapılan resmi yazışmalar ve yapılan açıklamalarda alımların işçi ya da personel olup olmayacağı netleştirilmedi.
Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar ile birlikte bu konudaki tüm detaylar netleşmiş olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. 2 bin 900 'den fazla alımın personel olarak mı yoksa işçi olarak mı yapılacağı henüz belli değil. Kadro talebinin onaylanmasının ardından Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapacak ve alımın hangi kadrolara yapılacağını duyuracak.
İLAN NE ZAMAN GELECEK?
İlanın ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Kadronun onaylanması sonrası Bakanlık ilan tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak.
ALIMLAR SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAPILACAK
Diğer bakanlıkların 2020 yılı kamu personeli alımı ilanları da yayımlanmaya devam ederken; milyonlarca vatandaş Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan nicelikli personel alımı ilanlarının yayımlanmasını bekliyordu.2020 memur alımı ve işçi alımı için beklenen duyurulara bir yenisi daha eklendi ve 2900 kişilik kadrodan oluşan istihdam kontenjanı için Cumhurbaşkanlığı tarafından kadroların onaylandığı müjdesi verildi.