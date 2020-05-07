Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar ile birlikte bu konudaki tüm detaylar netleşmiş olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. 2 bin 900 'den fazla alımın personel olarak mı yoksa işçi olarak mı yapılacağı henüz belli değil. Kadro talebinin onaylanmasının ardından Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapacak ve alımın hangi kadrolara yapılacağını duyuracak.