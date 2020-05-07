Sorokin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntısı anlaşmasını bozmanın hiç kimse için yarar getirmeyeceği uyarısı da yaptı.

Gelişmelere bağlı olarak küresel piyasalarda Brent petrolün Temmuz teslimi varil fiyatı yüzde 6.22 artışla 31.58 dolara, Batı Teksas hafif petrolün Haziran teslimi varil fiyatı da yüzde 8.88 artışla 26.11 dolara yükseldi.

Spot piyasada da, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.88 artışla 30.71 dolara, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 5.45 artışla 26.87 dolara yükseldi.