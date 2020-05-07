Koronavirüs salgını sonrası iş yeri kapanan ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlara devlet tarafından kısa çalışma ödeneği Nisan taksitleri ödenmeye devam ediyor. İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek. Corona virüs nedeniyle çalışan ve işverenin mağdur olmaması için kısa çalışma ödeneği fırsatı geldi. Kısa çalışma ödeneği: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Peki kısa çalışma ödeneği nereye yatacak?