İŞKUR kısa çalışma ödeneği banka hesabına yatmaya başladı. Fakat hesaplarına para yatmayan vatandaşlarda var. Bu anlamda İŞKUR kısa çalışma ödeneği banka hesabıma yatmadı ne yapacağım? Soruları araştırılmaya başladı. Kısa Çalışma Ödeneği parası hesaba yatmayanlar PTT'ye başvuracak. Kısa çalışma ödeneğinde ücret destekleri PTT hesapları üzerinden yatıyor. Ancak PTT önlerindeki kuyrukların oluşturabileceği riskler dikkate alınarak, çalışanların IBAN numaraları da toplanmaya başlamıştı. Böylece ödemeler herkesin banka hesabına aktarılabilecek ve PTT'lerde bu konuyla ilgili yoğunluk yaşanması engellenecek.
Kısa Çalışma Ödeneği'ne yoğun ilgi! Bakan Selçuk açıkladı
Bakan Selçuk, bakanlık halkla ilişkiler biriminin yoğun mesai ile çalıştığını, vatandaşın hizmete ulaşması için yoğun çaba gösterildiğini bildirdi.
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ALO 170 EN ÇOK İŞKUR İÇİN ÇALDI
ALO 170'e yapılan çağrılara bakıldığında en fazla talep gelen kurum İŞKUR oldu. 11 Mart'tan Nisan ayının sonuna kadar İŞKUR'a gelen çağrı sayısı yüzde 417 artarak 1 Milyon 623 bine yükseldi. Yine,11 Mart'tan Nisan ayı sonuna kadar Sosyal Güvenlik Kurumu için 1 Milyon 311 bin 423 kez arama yapıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir.
İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden "İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama" ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?
BRÜT Kısa Çalışma
ÜCRET Ödeneği
2.622 1.561
2.943 1.752
3.000 1.786
3.250 1.935
3.500 2.084
3.750 2.233
4.000 2.382
4.250 2.531
4.500 2.680
4.750 2.828
5.000 2.977
5.250 3.126
5.500 3.275
5.750 3.424
6.000 3.573
6.250 3.722
6.500 3.870
6.750 4.019
7.000 4.168
7.250 4.317
7.375 4.380
7.500 4.380
Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?
İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.
İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;
İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,
İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve
Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az
450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.
Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez.
Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.
Çalışanlara bu kapsamda yapılacak ödemelerde sıkıntı olmaması için de nisan ayı formülleri üzerinde de duruluyor. Halen geçerli mevzuata göre, kısa çalışma ödeneğinden ücret desteği alan çalışanlar ayın 5'inde bu ödemeyi alıyor. Ancak birçok firmanın başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların büyük bölümü 5 Nisan'da bu ödeme imkanından yararlanamayacak. Bu nedenle nisan ayında belirlenebilecek başka bir tarihte daha kısa çalışma ödemelerinin yapılması için çalışılıyor. Böylece kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar, mayıs ayına kalmadan, önümüzdeki haftalarda maaş desteklerini alabilecekler.
HESABINA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?
Kısa Çalışma Ödeneği parası hesaba yatmayanlar PTT'ye müracaat edecek. İŞKUR'daki hesabında İBAN bilgisi bulunmayanlara PTT aracılığıyla Kısa Çalışma Ödeneği ödemesi yapılır.