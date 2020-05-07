Çalışanlara bu kapsamda yapılacak ödemelerde sıkıntı olmaması için de nisan ayı formülleri üzerinde de duruluyor. Halen geçerli mevzuata göre, kısa çalışma ödeneğinden ücret desteği alan çalışanlar ayın 5'inde bu ödemeyi alıyor. Ancak birçok firmanın başvuru süreçlerinin ve incelemelerinin devam etmesi nedeniyle çalışanların büyük bölümü 5 Nisan'da bu ödeme imkanından yararlanamayacak. Bu nedenle nisan ayında belirlenebilecek başka bir tarihte daha kısa çalışma ödemelerinin yapılması için çalışılıyor. Böylece kısa çalışma kapsamına giren çalışanlar, mayıs ayına kalmadan, önümüzdeki haftalarda maaş desteklerini alabilecekler.