Milyonlarca çalışana önemli bir haber geldi. Yaştan emeklilik fırsatı ile 10 yılda emekli olma şansına sahipsiniz. Bu bağlamda genellikle normal emeklilik için gerekli şartlar hesaplanır ve buna göre bir plan yapılır. Bunun yanında bir de yaştan emeklilik hakkı söz konusudur. Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Özellikle diabet (şeker) hastalarından çok fazla soru geliyor. O yüzden bugün bu konudaki bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Peki kimler hangi yaşta ve nasıl yaştan emekli olabilirler?
Yaştan emeklilik, belirli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış kişilere sağlanan bir haktır. Prim ödeme gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilirler.
ŞARTLARI NELER?
Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşmaktadır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 bin 600 prim günüyle emekli olabilirler. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3 bin 600 gün primle emekli olabilirler.
KONTROL ETMEK ÖNEMLİ
Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olmuş kişiler için de yaştan emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli yaş şartı yükselmektedir. Çalışanların mutlaka özellikle ilk başladıkları işyerlerinde sigortalarının yatırıldığını kontrol etmeleri gerekir.
DAHA DÜŞÜK PRİMLE
Belirli bir yaşın üzerindeki kişiler için bazen çalışmaya devam etmek yerine yaşı bekleyerek daha düşük primle emekli olmak mantıklı olabilir. Özellikle yurtdışı borçlanmasıyla emeklilikte yaştan emekli olmak daha az borçlanma yapılması anlamına gelir.
15 YILLIK SİGORTALILIK ŞARTI
Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3 bin 600 günle emekli olma hakkına sahipler. Ancak bunun için yalnızca 3 bin 600 prim günü yeterli değil. Aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusudur. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990'da sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3.600 gün primini 1 Ocak 2017'de dolduracaksa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.
15 YILLIK SİGORTALILIK ŞARTI
Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3 bin 600 günle emekli olma hakkına sahipler. Ancak bunun için yalnızca 3 bin 600 prim günü yeterli değil. Aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusudur. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990'da sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3.600 gün primini 1 Ocak 2017'de dolduracaksa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.
10 YILLA BİLE EMEKLİLİK MÜMKÜN
Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3 bin 600 günle emekli olma hakkına sahipler. Ancak bunun için yalnızca 3 bin 600 prim günü yeterli değil. Aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusudur. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3.600 gün primini 1 Ocak 2018'de dolduracaksa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir. Diğer yandan ilk kez 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında ilk kez sigortalı olan kişiler için yaştan emeklilikte 3 bin 600 gün prim yeterli olmuyor.
KANSERDE 18 AY MAAŞ İMKANI
Kanser hastalarına da malullük maaşı ödeniyor. 3 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ekinde, bununla ilgili detaylar belirlendi. Kanser türüne göre değişmekle birlikte gerekli prim ve sigorta şartını taşıyan sigortalılar belli bir süre malul sayılıp maaş alabiliyor.
Bu süre 18 ay olarak uygulanırken; bazı hastalıklarda 12, bazılarında 24 ay olabiliyor. Kanser hastalarının teşhisten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları şartıyla sağlık kurulu raporu aranmaksızın yani yüzde 60 şartına bakılmaksızın malullük aylığı bağlanabiliyor. Süre sonunda kanser hastalığına bağlı olarak çalışma gücü kaybına bakılıyor. Kayıp yüzde 60 ve yukarı ise malullük aylığı sürüyor. Yüzde 60 ve altında ise ya da iyileşmişse maaş ödemesi kesiliyor.
HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?
İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malul kabul edilir ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendirilir.
Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.
AKUT lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): Tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.
Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul edilir.
NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde kayıtlı olan vatandaşların sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi.
Emekliliğinizle ilgili her türlü hesaplamayı kolay bir şekilde ne zaman emekli olabilirim uygulaması üzerinden yapabilmeniz mümkün.
SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik için fırsatlar neler sorusu da yer buluyor. Hayatının büyük bir kısmını çalışma hayatında geçirmek durumunda kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik dönemine rahat ve en hızlı şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.
• e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.
• E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.
• E-Devlet Kapısı'nda bulunan "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine giriş yapın.
• Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihini girin.
• Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Ancak emeklilik işlemlerinde SGK resmi kayıtlarının dikkate alındığını unutmayın.