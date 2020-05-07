Başvuru İçin Gerekli Evraklar

T.C. kimlik fotokopisi

İkametgah belgesi

Gelir belgesi

Muhtarlıktan alınacak olan fakirlik kağıdı

Kira Yardımı Başvurusu

Kira Yardımı Başvurusu

Bu evraklar ile birlikte SYDV'lere giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra kira yardımı talebinde bulunduğunuza dair bir dilekçe hazırlamalısınız. Başvuru yapmaya gittiğinizde aile fertleri ile ilgili sorular sorulabilir. Ya da vakıf bünyesinde bulunan kurul tarafından yerinde inceleme yapılmaktadır. Yapılan incelemede ailenin nasıl bir yaşantı içinde olduğuna bakılmaktadır. İncelemeler sonucu mütevelli heyet tarafından bir rapor hazırlanmaktadır.

En düşük ödenen kira yardım miktarı 595 TL.

Kilis, Artvin, Karabük, Bilecik, Yalova, Bingöl, Iğdır, Bolu, Ardahan, Çankırı, Bartın, Erzincan, Kırıkkale, Gümüşhane, Karaman, Hakkari, Bayburt, Nevşehir, Tunceli illerine verilmektedir. Bu illerimizde ikamet eden kiracılar 1 defa 1.190 TL. sınırlı ayni hak sahipleri ise 2.975 TL. alabilirler.