3. faz 1000 TL Pandemi nakdi yardım başvuru sonuçları güncellendi! 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere 1. ve 2. faz sosyal yardımı ödemelerinde milyonlarca vatandaşa destek sağlandı. e-Devlet üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlayanlar başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığına dair araştırmalarına devam ediyor. Peki, 1000 TL pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? 1000 TL yardım parası sorgulama nasıl yapılır? Yapılan başvurular , bağlı olduğunuz ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilir. Burada Sosyal Yardım uzmanlar, başvuru yapan vatandaş için incelemede bulunur ve 1000 TL 'nin verilip verilmeyeceğine karar verir.
3.FAZ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
3.FAZ YARDIMI NE ZAMAN VERİLECEK?
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden tamamlayan binlerce vatandaşın gözü şimdi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Online olarak başvurularını ileten vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı ve 1.000 TL yardım parası ödemesinin yapılacağı tarihe odaklandı.
PTT şubeleri aracılığı ile yapılması beklenen ödemelerin ne zaman yapılacağını merak eden ihtiyaç sahipleri, nisan ayının son günleri ile birlikte araştırmalarına hız verdi. Konuya dair bilgi almak isteyen vatandaşlar, özellikle Bakanlık kaynaklarından gelen açıklamaları sorguluyor. Peki, 3. faz sosyal yardım ne zaman verilecek? 1000 TL sosyal yardım parası sonuçları ne zaman açıklanacak?
3.FAZ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden başvurular alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.
Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
KİMLER SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU YAPABİLİR?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURULARI HAKKINDA
2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara başvurular, geçtiğimiz haftalarda başlamış ve e-Devlet üzerinden online şekilde yapılmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 2 fazladan oluşuyordu. İlk iki fazda ödemeler yapılmış, 3. faz için ise başvurular internet üzerinden alınmıştı. İşte, 3. faz sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen ayrıntılar...
Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.
3. fazda ise, e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvuru Formu aracılığıyla sosyal yardım başvuruları alınmaya başlanmıştır.
Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için,
TC Kimlik Numarasının son hanesi;
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma
günlerinde başvuruları alınacaktır.Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Bilgilerinize sunarız.