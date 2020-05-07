SOSYAL YARDIM 3. FAZ BAŞVURULARI HAKKINDA

2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira nakdi destek ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ayrıntıları açıklanan sosyal yardımlara başvurular, geçtiğimiz haftalarda başlamış ve e-Devlet üzerinden online şekilde yapılmıştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları desteklemek için oluşturulan Sosyal Destek Programı 2 fazladan oluşuyordu. İlk iki fazda ödemeler yapılmış, 3. faz için ise başvurular internet üzerinden alınmıştı. İşte, 3. faz sosyal yardım ödemeleri hakkında merak edilen ayrıntılar...

Koronavirüs (Covid-19) salgınının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı başlatılmıştır ve ilk 2 fazı tamamlanmıştır.