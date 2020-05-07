Sağlık Bakanlığı 2900 yeni personel alımı için müjde verildi. Kamu personeli alımı süreci kapsamında bakanlıklar nezdinde yapılacak olan memur alımı, personel alımı ve işçi alımı süreçleri için yeni kadrolar açılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kapsamında yapılması planlanan alımlar ile ilgili resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada 2900 sağlık personel alımının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı ve sürecin başladığı ifade edildi. Sağlık personeli alımı için resmi açıklama Sağlık Profesyonelleri Platformu Başkanı Aras Ali Altıntaş tarafından yapılırken açıklamalar sonrasında sürecin kadroların belirlenmesi ile devam edeceği öğrenildi.
GÖZLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇEVRİLMİŞ DURUMDA
Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Özellikle pandemi süreci dahilinde alımların çok kısa süre içerisinde tamamlanması ve personellerin görevlendirilmesi bekleniyor. Alımlarda en büyük soru işareti ise alımlardaki kadrolar. Şu ana kadar yapılan resmi yazışmalar ve yapılan açıklamalarda alımların işçi ya da personel olup olmayacağı netleştirilmedi.
Fakat Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar ile birlikte bu konudaki tüm detaylar netleşmiş olacak. Sağlık Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor. 2 bin 900 'den fazla alımın personel olarak mı yoksa işçi olarak mı yapılacağı henüz belli değil. Kadro talebinin onaylanmasının ardından Sağlık Bakanlığı resmi bir açıklama yapacak ve alımın hangi kadrolara yapılacağını duyuracak.
İLAN NE ZAMAN GELECEK?
İlanın ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Kadronun onaylanması sonrası Bakanlık ilan tarihlerini önümüzdeki günlerde duyuracak.
ALIMLAR SAĞLIK BAKANLIĞI'NA YAPILACAK
Diğer bakanlıkların 2020 yılı kamu personeli alımı ilanları da yayımlanmaya devam ederken; milyonlarca vatandaş Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan nicelikli personel alımı ilanlarının yayımlanmasını bekliyordu.2020 memur alımı ve işçi alımı için beklenen duyurulara bir yenisi daha eklendi ve 2900 kişilik kadrodan oluşan istihdam kontenjanı için Cumhurbaşkanlığı tarafından kadroların onaylandığı müjdesi verildi.