Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2019 yılı 1. dönem buzağı desteklemeleri yattı mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yılki 1. Dönem Buzağı Desteği kapsamında 81 ilde, 701 bin 111 yetiştiriciye 1 milyar 434 milyon lira ödeneceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli 2019 yılı 1. dönem buzağı destekleri ödeme tarihlerini de açıkladı. 2020 yılında devlet tarafından üreticilere ve hayvancılara binlerce lira destek verilmeye devam edilecek. Peki, buzağı destekleri ne kadar olacak? 4 ay ve üzeri buzağının yanı sıra, soy kütüğüne kayıtlı buzağına da destek verilecek. İşte, 2020 yılında hayvancılığa verilecek destekler!
BUZAĞI DESTEKLERİ NE ZAMAN YATACAK?
T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara 24 Nisan, 2 olanlara 30 Nisan günü ödeme yapıldı. Son rakamı , 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak.
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Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği kapsamında 80 ilde 71 bin 845 yetiştiriciye 187 milyon lira, sertifikalı tohum üretim kapsamında ise 7 ilde 11 firmaya 5 milyon lira ödeme yapılacağını aktaran Pakdemirli, şunları kaydetti:
"2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacak.
Ödemeler saat 18.00'dan sonra T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre başlayacağız. 2019 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği ile Sürü Büyütme ve Yenileme desteği kapsamındaki ödemeler, T.C. kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, son rakamı 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs saat 18.00'den sonra yapılacak."
Pakdemirli, bu ödemeler ile yıl başından itibaren ödenen desteklemelerin toplam 12,4 milyar liraya ulaştığını vurgulayarak, "Toplam 22 milyar lira olan tarımsal desteklerin yüzde 56'sı ödenmiş olacak. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
BUZAĞI DESTEKLERİ 2020 NE KADAR?
4 Ay ve üzeri buzağılara 350 TL/baş
Soy kütüğüne kayıtlı 500 Tl/Baş
Döl Kontrollü Boğanın Yavrusu (ilave) 50 TL/Baş
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri (ilave) 200 TL/Baş
2020 YILI HAYVANCILIK DESTEKLERİ
2020 yılında hayvancılık konusunda verilecek olan destekler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
4 Ay ve Üzeri Buzağı ve malak 350
Soykütüğüne kayıtlı buzağı desteklemesi 500
Döl Kontrolü 50 (ek)
Yetiştiricilik Bölgesi İlleri 200 (ek)
Anaç Manda 250
Soy kütüğüne kayıtlı manda 400
Malak 150
Soy kütüğüne kayıtlı Malak 400
Sürü yöneticisi desteği 01 Ocak ve 31 Aralık tarihleri için toplamda 5 bin TL
Koyun-Keçi 25 TL/baş
Tiftik 30 TL/baş
Soğutulmuş Manda, koyun-keçi, İnek sütü Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Her bir sığır için Bakanlık tarafından her yıl belirlenir.
Tohum (kutu) 70 TL/adet
Yaş koza 50 TL/kg
Arılı kovan 10 TL/adet
Ana arı 15 TL/adet
Damızlık ana arı 40 TL/adet
4 ay ve üzeri buzağı : 2. dönem başvuruları istenilen tarihler arasında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri kanalı ile alınacaktır.
Soy kütüğüne kayıtlı buzağı: 2. dönem başvuruları belirlenen tarihler arasında alınacak olup başvurular Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği' ne yapılacak.
Malak desteklemesi : 150 TL destek için İl ve İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri' ne 400 TL destek için Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği' ne üye olanlar birliklere başvuru yapabileceklerdir.
Organik hayvancılık desteği kapsamında arı yetiştiricisine arılı kovan başına 10-15 lira verilecek.
- 4 ay ve üzeri yaştaki buzağı için 350-600 lira destek verilecek. - Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum,
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde doğan buzağılara ilave 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Dişi manda ve malak (yavrusu) için 250 lira destek ödenecek.
- Küçükbaş hayvancılığı desteklemek için çoban istihdam desteği, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödenecek.
- Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde, anaç koyun keçi başına 25 lira, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta anaç tiftik keçilerine ilave 20 lira ödeme yapılacak.
- Yerli tosunları mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, hayvan başına 250 liraya kadar destek ödemesi yapılacak.
- Oğlak tiftiğinin kilogramına 30 lira, anamal tiftiğin kilogramına 28 lira ve tali tiftiğin kilogramına 20 lira ödeme yapılacak.