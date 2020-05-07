19 ülkeye uçacak! THY, yaz dönemi için uçuş planlama taslağı yaptı

nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduranHaziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı. Alınan bilgiye göre, iç hat uçuşlarını Haziran'da başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. 3 aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran'da 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak. Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel-Aviv seferleri icra edilecek. Haziran'da yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin yüzde 60 oranında icra edilmesi öngörülüyor. THY, Temmuz ve Ağustos'ta ise uçuşlarını artırmayı amaçlıyor. THY, Temmuz'da 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, Ağustos'ta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.