Yaklaşık 13 milyon emekliyi sevindirecek olan gelişmeler ardı ardına yaşanıyor. Bu anlamda promosyon ve maaş zammı ile rahatlayan emeklilere düşük faizli kredi müjdesi geldi. Ziraat Bankası, 2020 yılında emeklilere düşük faizli kredi desteği veriyor.

Emeklinin artısı paketi Ziraat Bankası tarafından yalnızca emekli müşterileri için sunulan bir hizmettir. Emeklinin artısı paketi, özellikle uygun faiz oranları ile ön plana çıkmaktadır. Emeklilere konut ve ihtiyaç kredisi veren Ziraat Bankası kredileri için resmi site üzerinden online başvuru yaparak anında kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç, araç ve konut kredisi alacak kişilere maaşlarına göre taksitlendirme yapılmaktadır. Ayrıca bu kişilere banka tarafından uygun kredi ve faiz oranları sunulmaktadır.