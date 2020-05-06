Milyonlarca emekli tarafından Nisan ayı zamlı emekli maaşları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu ay emekliler bayram ikramiyesi de alacaklar. Bu anlamda SGK emekli tahsis numarası sorgulama ekranı araştırılıyor. SGK tahsis numarası nedir? Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor. Korona virüs önlemleri kapsamında ise emekli bayram ikramiyelerinin Nisan ayı içerisinde yatırılacağı duyurulduktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni bir açıklama yaptı. Peki, SGK tahsis numarası nedir? Emekli tahsis numarası sorgulama ekranı!
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?
Emekli maaşları geçtiğimiz senelere baktığımız zaman bayram öncesi yatıyor. Bu anlamda 2020 yılında da yatacaktır. Fakat henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Maaşı 1.500 liranın altında olan emeklilerin gelirinde yüzde 50'ye varan artış oldu. Artıştan kapsamdaki emeklilerin maaşını alan eş ve çocukları da hisseleri oranında yararlandı. Maaşı bin 100 lira olan 400 lira, yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan 300 lira, yani yüzde 25; bin 300 lira olan 200 lira, yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan 100 lira, yani yüzde 7.14 zam aldı.
DUL VE YETİME DE ZAM VAR
Artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi dul ve yetimleri de yararlanacak. Aylıklar, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak.
Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; aylık oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125 lira, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğuna ise 250 lira yerine 375 lira verilmeye başlanacak.
SSK, SGK, BAĞ-KUR ÖDEME GÜNLERİ!
Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında
- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
maaşlarını alırlar.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Tahsis numarası e Devlet, üzerinden öğrenilebilir. E-Devlet ile tahsis numarası öğrenebilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranı görülebilir.
Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünde de tahsis numarası öğrenilebilir. Emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenmek mümkündür.
TAHSİS NUMARASI NEDİR?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş numaradır. Emekli tahsis numaranızı öğrendikten sonra son rakamına bakarak emekli maaşınızı hangi gün alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet, tahsis numarasının da öğrenilmesini kolaylaştırıyor.
TAHSİS NUMARASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
E-Devlet üzerinde sorgulama yapabilmek için sisteme girdikten sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
EMEKLİLİKTE YÜKSEK MAAŞ FORMÜLÜ
SGK girişim 01.05.1993. Askerlik terhis 1992. Toplam prim günüm 5470. Eksik günleri tavandan ödeyebilir miyim? Bir de son 3.5 yıl maaş için neden çok önemli? Ferhat NOYİN
İşe giriş tarihinize göre emeklilik şartlarınız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 gün oluyor. Ancak 7 aylık bir askerlik borçlanması yaparak yaş şartını 53'e çekebilirsiniz. Eksik gününüz 205. Bunu ne kadar tavandan öderseniz ödeyin, emekli maaşınızı yükseltmeyecektir. Çünkü tüm kazançlarınıza bakılıyor. O yüzden fazladan para harcamanıza gerek yok. Son 3.5 yılın maaş için hiçbir önemi yok. Tüm kazançlarınıza bakılarak hesaplama yapılıyor. Son 3.5 yıl, hangi kurumdan emekli olacağınızı belirliyor, bu yüzden önemli.
Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak şimdi sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK maluliyet aylığımı keser mi? (İsmi saklı)
5510 sayılı Kanun'a göre malullük aylığı alırken bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malullük aylığı bağlanır.
İlk başlarda maaşım asgari ücretten yatırıldı. Sonra arttı. Emekli maaşım düşük mü olur?
Emekli maaşında en önemli unsur prime esas kazancınız. Maaş hesaplanırken tüm çalışmalarınıza bakılır. İlk başta asgari ücretten yatırılması dezavantajınıza olmuş ama sonraki yüksek maaşlar olumlu etki edecektir. Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesi önemli. İmkan varsa 2 ayrı yerden prim de etkili olur. Emeklilik işlemleri yapılırken eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.
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