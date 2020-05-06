3. faz destek ödemeleri kapsamında milyonlarca kişiye 1000 TL korona nakdi yardımı yapılacak. Bu bağlamda 3. faz 1000 TL Pandemi nakdi yardım başvuru sonuçları hakkında yeni açıklama yapıldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında devreye alınan 3. faz pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapılacak. Peki 1000 TL başvuru sonucuna nasıl bakılır? Başvuru sonuç ekranına nasıl giderim? Başvurular devam ediyor mu? Kapsam dışına çıktı ne demek? Kapsam dışı nedir? İşte korona 1000 TL nakdi yardım başvuru sayfası ve sonuç sorgulama linki.
SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA
1000 TL sosyal yardım parası sorgulama işlemleri e-devlet internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
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1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.
3. FAZ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
İşte Bakan Selçuk'un 1000 TL sosyal yardım parasına ilişkin açıklamaları...
İlk baştan itibaren pandemi sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında çok kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı oluşturduk. Bu sosyal koruma kalkanı da bizim için 3 ana başlık altında dağılmıştı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, ikincisi sosyal hizmetlerde aldığımız önlemler, üçüncüsü ise sosyal yardımlardı.
Sosyal yardımları da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Bakan Berat Albayrak ile beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde 3 faz altında topladık. Bu üç fazdan ilkine 2,1 milyon aileye 1000'er TL destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımları alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde. Biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerini de bu hafta içerisinde yine tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca pazartesiden itibaren kabine sürecinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-Devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık.
E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?
Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.
Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.
BAŞVURU SONUÇLARI GÜNCELLENDİ
1000 TL korona nakdi yardım başvuru sonuçları güncellendi ve başvurunun hangi aşamada olduğu vatandaşlara duyuruldu. e Devlet kapısı üzerinden yapılan duyuruda vatandaşların pandemi sosyal destek sayfasından ya da sosyal destek sorgulama sayfasından 1000 TL başvuru sonucunda son durumu görebileceğine yer verildi.
PANDEMİ KAPSAM DIŞI NE DEMEK?
Kapsam dışı uyarısı alan kişiler başvuru yapma hakkına sahip değildir. Gerekli şartları taşıyan kişiler 1000 TL pandemi yardımından faydalanabilir.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLİR?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
E- DEVLET NEDİR?
Son zamanlarda vatandaşların çok yoğun kullanmaya başladığı bir internet servisi olan E-Devlet Kapısı portalı, temel olarak tüm kamu kurumlarının internet servislerini tek bir çatı altında toplayan, sanal devlet portalıdır. Bu portal üzerinde tüm kurumların internet servislerini bulabilir ve kullanabilirsiniz. Böylelikle E-Devlet Kapısı portalı, Türkiye genelinde vatandaşların kamu işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlarken, kamu kurumlarının iş yükünde de ve yoğunluğunda hafifleme sağlıyor. Kamu hizmetlerinde dijital entegrasyon çalışmasının bir ürünü olan E-Devlet Kapısı portalında işlemlerin güvenle yapılması için "Kimlik Doğrulama" yapılması gerekiyor. E-Devlet Kapısı kimlik doğrulamalarını da E-Devlet giriş sayfasından yapabilirsiniz.
E-DEVLET GİRİŞ NEREDEN YAPILIR?
Kamu kurumlarının internet servislerini kullanabileceğiniz E-Devlet portalını kullanmanız için yapmanız gereken kimlik doğrulama yani E-Devlet giriş işlemlerini basitçe gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Kapısı portalı vatandaşlara iki kanal üzerinden hizmet veriyor. Böylelikle E-Devlet giriş işlemlerinizi;
• E-Devlet Kapısı resmi web adresi "turkiye.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• E-Devlet Kapısı mobil uygulamasını "AppStore" veya "PlayStore" üzerinden cihazınıza indirin ve açın.
Şeklindeki iki kanal üzerinden yapabilirsiniz. Her iki kanal üzerinden de E-Devlet giriş işlemlerini 7/24 yaparak, kurumların servislerini kullanabilirsiniz.