Haziran’da çarkları döndürürüz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, üretime başlamak için hazırlıklarını Haziran başına göre yaptıklarını söyledi. Ancak birçok alanda üretimin sürdüğünü belirten Bahçıvan, "Temel ihtiyaç ürünlerinde, sağlık malzemelerinde çalışanlarımız başta olmak üzere o fabrikalarımızın yöneticileri, o tedarik noktalarının lojistik ekipleri, depolarda çalışanlar, perakende noktalarında çalışanlar da bir başarı hikayesi yazıyorlar. İhracatımız her şeye rağmen devam ediyor" dedi. Sanayicilerin Mayıs itibariyle çalışma arzusu içinde olduklarını belirten Bahçıvan, "Mayıs'ta bayram tatili çok. O yüzden hazırlıklar Haziran'a göre yapılıyor. İç piyasadaki perakendenin seyri burada önemli" diye konuştu.