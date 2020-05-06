Mayıs ayında 2022 maaşları yani engelli maaşları ne zaman ödenecek araştırması başladı. 2022 maaşı alanlar 2020 Mayıs dönemine ait 2022 engelli maaşı miktarları ve PTT de bulunan hesaplarına yatacak maaşların T.C kimlik numarasının son rakamına göre alacakları tarihleri öğrenebilirler. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek.
2020 YILI 2022 ENGELLİ MAAŞ TUTARLARI
1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2020 arasında yatacak olan 2022 maaş tutarları şu şekilde
- 65 Yaş üstü yaşlılık aylığı – 672 TL
- 18 Yaş altı engelli yakını aylığı – 537 TL
- %70 ve üstü bakıma muhtaç engelli aylığı- 805 TL
- %40-69 arası engelli aylığı- 537 TL
2022 Engelli maaşı gelir kriteri ya da diğer adıyla muhtaçlık sınırı 2020 yılı için 701 TL oldu.
2022 MAAŞI NİSAN 2020 ÖDEME GÜNLERİ
- Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.
- Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
Nereye, Nasıl Başvurulur?
2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin başvurular, kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. Başvuruların şahsen ve yazılı olması esas olmakla birlikte başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenir. 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanacak aylıklara ilişkin olarak Vakıflar tarafından yapılacak tüm iş ve işlemler sistem üzerinden 2022 modülü kullanılarak gerçekleştirilir.
Aylıktan faydalanamayacak kişiler?
Hangi ad altında olursa olsun sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar ile isteğe bağlı prim ödeyenler dâhil olmak üzere sosyal güvenlik kurumlarına uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmayı gerektirecek şekilde bir işte çalışanlar,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar (Provizyon sorgusu sonucu kapsamı 60/g olarak görülenler),
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar,
Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği bağlanmış devamlı bir geliri bulunanlar,
Herhangi bir şekilde muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar,
Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlar (Huzurevi, Bakım Merkezi vb),
Malları ve gelirleri devredilerek bir sözleşmeyle gerçek veya tüzel kişilerce kendilerine bakılanlar.
Özürlü Aylığı ve Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı Kimlere Bağlanır?
%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
%40-%69 arası özürlü olan,
%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
%70 ve üzeri özürlü olan,
Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan
Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.
Aylık Kesme Nedenleri?
Adres değişikliği (Aylık almakta iken ikametgâhını başka Vakfın görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin aylığı durdurulur.)
Ölüm
Feragat (Aylık sahibinin kendi isteği ile aylıktan faydalanmak istemediğinin yazılı olarak bildirilmesidir. )
Muhtaçlığın kalkması (Merkezi ve sosyal incelemelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda muhtaç olmadığına karar verilen kişilerin aylıkları Mütevelli Heyet Kararı ile "Muhtaç Olmama" nedeniyle feshedilir.)
Özürlülük oranının % 40'ın altına düşmesi
Sosyal Güvenlik kaydının tespit edilmesi
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için özürlünün 18 yaşını doldurması
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılanın aynı hanede ikamet etmediğinin tespit edilmesi
18 yaş altı özürlü yakını aylığı alanlar için bakıcı ile bakılan aynı hanede ikamet etse dahi fiili bakımın gerçekleşmediğinin ve aylığın özürlü için kullanılmadığının tespit edilmesi
Türk vatandaşlığından çıkarılması, Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç yabancı memleket uyruğuna girmesi
Aylığın 1 yıl boyunca aralıksız olarak alınmaması