Çalışmayana işi ve geliri olmayana ihtiyaç kredisi müjdesi geldi! Peki ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Çalışmayana işi olmayana büyük müjde geldi! Koronavirüs salgını nedeniyle hükümet çok sayıda tedbir hayata geçirdi. Alınan bu tedbirler vatandaşları oldukça rahatlattı. Son olarak ise üç kamu bankası Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın önceki gün açıkladığı bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi, dar gelirli vatandaşa 6 ay nefes aldıracak. Kamu bankalarınca başlatılan 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 10 bin TL'lik finansman paketinin detayları belli oldu. Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Peki 10 bin lira 36 ay vadeli kredi nasıl alınır?