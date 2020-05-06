BİM 6 Mayıs aktüel indirimli ürünler bugün satışta sunuldu. BİM bilindiği gibi Cuma günleri aktüel ürünleri satışa sunuyordu. Fakat BİM'den açıklama yapıldı. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Değerli müşterilerimiz, 08 Mayıs Cuma günü satışı yapılacağını duyurduğumuz aktüel ürünlerimiz, 06 Mayıs Çarşamba günü satışa sunulacaktır. Bu değişiklik, ülkemizdeki tüm mağazalarımızda geçerlidir. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verildi. Böylece cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler Çarşamba günü raflardaki yerini alacak. 1995 yılında ilk adımını atan ve amacı her zaman kaliteli ürünü uygun fiyata sunmak olan BİM'in gerçek açılımı Birleşik Marketler A.Ş.'dir. Türkiye'de yaklaşık 5 bine yakın mağazası vardır.