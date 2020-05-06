Altını olanlar altın alacaklar dikkat: Vadeli işlemler ve dolar yükselişte! Altın son durumu ne, rekor mu düşüş mü?

ABD ve Avrupa borsalarının dünkü yükselişlerinin ardından bugün Asya piyasalarında da genel olarak alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da resmi tatil devam ederken, 4 günlük aradan sonra işleme açılan Çin borsasında, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 değer kazandı. Güney Kore'de Kospi endeksi ise şu dakikalarda yüzde 1,5 yükselişle 1.923 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün 98.000-100.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 98.737,52 puandan tamamladı. Yüzde 0,4'lük artışla 7,0749'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,0790 seviyesinde işlem görüyor.