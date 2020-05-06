4000 TL maaşla işçi alım başvurusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde aratılmaya devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR 4000 TL maaşla işçi alımı yapıyor. Haberimizde yer alan linkte tüm detayları bulabilirsiniz. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDEN YAYINLANAN İLANLARA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait iş ilanlarına yer verilen İŞKUR'un resmi web sitesinden güncel iş ilanları takip edilir ve başvurular kolayca iletilir. İlanların görüntülenmesi için ilk adımda vatandaşların İŞKUR'a kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi ile online; en yakın şubeye giderek bizzat olarak kayıt işlemi tamamlanır. Online ve şahsen yapılan başvurular sırasında mutlaka kişilerin öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir. Aynı zamanda kişilerin iş bulma sürecini hızlandırmak için özel danışman tahsis edilir.
Vatandaşların kayıt işlemi sırasında mutlaka doğru bilgilerini vermeleri gerekir. Doğru bilgilerin girilmesi iş ilanları için yapılan sorgulamalar açısından önemlidir. Açık ilanlara uygun olarak filtreleme özelliği devreye sokulmuştur. Filtreleme özelliğini kullanarak vatandaşlar çeşitli kriterler ile yurt içinde ve yurt dışındaki bütün ilanlar sorgulayabilir. Kısa zaman içinde kişisel bilgiler ile eşleşen uygun ilanlara başvurulabilir.
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İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDE YAYINLANAN AÇIK İLANLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İŞKUR üzerinden iş arayan kaydı oluşturan kişilerin sisteme giriş yapmasından sonra açık ilan sayfasına erişim sağlanabilir. Görüntülenen güncel iş ilanlarına aynı sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonu ile de iletilebilir.
Açık ilan sayfasının arama sekmesinde ilk olarak pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adı seçerek filtreleme yapılmaktadır. Filtreleme özelliğini kullanmak istemeyen kişiler bu kısmı boş bırakabilir.
Baştaki filtreleme özelliğinin yanında çalışma yeri, il ve ilçe gibi bilgiler girilerek yurtiçi ya da yurtdışındaki ilanların görüntülenmesine izin verilir.
Özel olarak yayınlanan ilanlara ulaşılmak isteniyorsa ilan no ve ilan tarihi boşluklarına ait bilgiler doldurulur. Ardından meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler girilir. Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra sayfanın alt kısmında bulunan "ara" sekmesine basılır ve sonuç sayfası beklenir.
İŞKUR İLANLARINA YAPILAN BAŞVURULAR NASIL SORGULANIR?
İŞKUR'da yayınlanan iş ilanlarının her birinin kendi ait kriterleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak başvuruyu yapmak isteyenlerin; 18 yaşını doldurması, istenilen deneyim ve tecrübeye sahip olması, belirlenen ikamet şartlarında yaşıyor olması, kamu haklarından mahrum olmaması ve belirtilen eğitim şartlarına sahip olması yer alır.
İŞKUR üzerinden yapılan başvurular e-Devlet kapısı üzerinden İŞKUR tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası ile sorgulama yapılır. Sorgulama sırasında T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresi gerekir.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.