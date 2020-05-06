İŞKUR İLANLARINA YAPILAN BAŞVURULAR NASIL SORGULANIR?

İŞKUR'da yayınlanan iş ilanlarının her birinin kendi ait kriterleri bulunmaktadır. Ancak genel olarak başvuruyu yapmak isteyenlerin; 18 yaşını doldurması, istenilen deneyim ve tecrübeye sahip olması, belirlenen ikamet şartlarında yaşıyor olması, kamu haklarından mahrum olmaması ve belirtilen eğitim şartlarına sahip olması yer alır.

İŞKUR üzerinden yapılan başvurular e-Devlet kapısı üzerinden İŞKUR tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası ile sorgulama yapılır. Sorgulama sırasında T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresi gerekir.