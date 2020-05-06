Koronavirüs salgının etkileri ekonomiyi de zorlamaya devam ediyor. Bu noktada birçok iş yeri kapanmış, bazı işçiler ise ücretsiz izne çıkarılmış, hatta bazı sektörlerde işçilerin işlerine son verildiği bile olmuştur. İşte bu zor zamanlarda hem devlet tarafından sağlanan kolaylıklar hem de bazı işverenlerin uygulamaları ile bireylerin bu süreci en az zararla atlatmaları üzerine çalışılıyor. Devlet kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına ek zam yapılması bekleniyor. 2020 yılında Çalışma Bakanlığı ile sosyal ve mali haklar adına masaya oturacak olan taşeron işçilerin liste başında yer alan başlıklarından birisi yüzdelik dilim. Taşeron işçilerin bu talebi ise bu konuda açılan davalar ve mahkemelerin verdiği kararlar ile güçlendi.
Şu An Açıklama Yok
Geçtiğimiz aylarda Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde işçilere mayıs ayı döneminde bir ödeme yapılacağı belirtilmişti. Fakat bu süreçte devlet birçok ödemeyi öne çekti. Bu noktada Çalışma Bakanlığı eğer erken ödeme açıklaması yaparsa işçilere nisan ayında 913 TL tediye ödemesi yapılabilecek.
Tediye Ödemeleri Ne Zaman?
Kamu kurumları ile devlete ait şirketlere 4/D'li statüsünde çalışan işçilere 1 yılda toplamda 52 günlük ödeme yapılmakta olup bu ödemelerin her biri 13'er günlük şeklinde 4 defa olmak üzere gerçekleşmektedir. Bu 4 ödeme arasında 2020 yılının ilk ödemesini ocak ayı sonu ile şubat başında almış olup işçileri bir sonraki ödemesini ise yapılan açıklama doğrultusunda Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre mayıs ayı içerisinde hatta mayıs ayının son döneminde alacağı belirtildi.
Fakat açıklanan takvime bakıldığında ödemelerin öne çekilip çekilmeyeceği ise merak konusu oldu. Zira bu zor günlerde çalışmak durumunda kalan, evde kalmak durumunda olan veya ücretli/ücretsiz izne çıkarılan taşeron konu ile ilgili gelecek haberi bekliyor.
Taşeron işçilere ek zam
Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmalarının ardından düzenlemeler yapıldı.taşeron işçilere yapılan bu düzenlemeler öncesinde maaşlarının asgari ücret oranının belirlenmesini ve bu oran üzerinden güncel maaşlarının yeniden hesaplanmalarını talep etmişlerdi. Mahkemeler ise bu konuda işçilerin taleplerini haklı buldu.farklı kurumlarda çalışan taşeron işçiler benzer davalar kazandılar. işçilerin davalardan lehine olmasının ardından ise bazı işçi sendikaları, kendi sendika üyelerinin tamamı için yüzdelik dilim düzenlemesi için çalışmalar başlatmışlardı.
BÜTÜN 4/D'Lİ İŞÇİLERE SAĞLANSIN TALEBİ
Sendikaların bu konunun ardından ise taşeron işçiler bu düzenlemenin Çalışma Bakanlığınca yapılacak olan toplu iş sözleşmesinde ele alınmasını bu hakkın bütün 4/D'li işçilere sağlanmasını talep ettiler. fakat Çalışma Bakanlığı bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. Bakanlığın yüzdelik konusunda ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor. İşçi sendikaları ise bu konuda düzenleme olması için baskılarını artırıyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.