Yeri oto (TOGG) iş kapısı açacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği yerli otomobil için Bursa'da kurulacak fabrikanın detayları belli oldu. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre; fabrikanın inşaat aşaması 18 ay sürecek. İşletmeye alma süreci Mayıs 2021'i bulacak. Üretime ise 2022'de başlanacak. Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın inşaat aşamasında maksimum 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar ise 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK