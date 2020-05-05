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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 Gazete
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    Yeri oto (TOGG) iş kapısı açacak

    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği için 'da kurulacak fabrikanın detayları belli oldu. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre; fabrikanın inşaat aşaması 18 ay sürecek.

    Yeri oto iş kapısı açacak
    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği için 'da kurulacak fabrikanın detayları belli oldu. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna göre; fabrikanın inşaat aşaması 18 ay sürecek. İşletmeye alma süreci Mayıs 2021'i bulacak. Üretime ise 2022'de başlanacak. Gemlik ilçesinde kurulacak fabrikanın inşaat aşamasında maksimum 2 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar ise 4 bin 323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor.

    BARIŞ ŞİMŞEK
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