Yemeksepeti’nden kazandıran çek

Bakanlığı'nın başlattığı 'KOBİ'lerin Yanındayız' dayanışma kampanyasına Yemeksepeti, 'Kazandıran Restoran Destek Çeki' projesi ile destek veriyor. Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, "Bu proje ile Yemeksepeti kullanıcıları, şu anda yemek siparişi versin ya da vermesin, favori restoranlarından çek satın alımı yaparak bu zorlu dönemde onlara destek olabilir. Çekler daha sonra kullanılabilir" dedi. Programda '40 Öde-50 Ye', '75 Öde-100 Ye' ve '150 Öde-225 Ye' özelliklerinde 3 adet çek çeşidi bulunuyor.