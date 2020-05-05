SGK ve Bağkur'lu emekli, asgari ücretli ve düşük maaş alanlar dikkat! 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi! Koronavirüs salgını sebebi ile vatandaşlara ekonomik olarak destek sağlamak adına Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli kredi imkanı tanıyor. Devlet destekli Temel İhtiyaç Kredisi başvurusu için yapmanız gereken başvuru sayfalarına giderek gerekli bilgileri doldurmak. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ödemesiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL temel ihtiyaç kredi şartları ne? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..
10 BİN TL TEMEL İHTİYAÇ KREDİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer bireyler yararlanacak.
10 BİN TL KREDİ SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı.
GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN:İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 5 bin ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
SONUÇLAR NE ZAMAN?
Kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce kişi, kamu bankalarına müracaat etti ve 10 bin TL 'ye kadar verilen krediden faydalanmak istedi.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
KREDİLER ERTELENDİ AMA...
11 özel banka, hükümetin pandemi destek açıklaması sonrası kredi borçlarını ertelediğini duyurdu. Ancak bankalar, vatandaşların kredi borçlarını faizli erteledi. 3 aylık erteleme için bankalar, vatandaşlardan yüzde 1.5'lere varan faiz isteyince birçok vatandaş kredi borçlarını ertelemedi. On binlerce vatandaş ise kredi borçlarını elinde parası olmadığı için mecburen faizli şekilde erteledi.
TBMM'DE DİLE GETİRİLDİ
TBMM'de bu durum dile getirildi ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sistemde aksaklıklar varsa giderilir dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI
Bu açıklamalar ve yoğun şekilde tepkiler gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Berat Albayrak bir açıklama yapmış ve özel bankaların üzerine düşeni yapmadıklarını söylemişti.
2 ÖNERGE VERİLMİŞTİ
TBMM'de konu ile ilgili araştırma yapılması , bir çalışma olup olmadığı ile ilgili 2 önerge verildi. Verilen önergelerde bankaların kredileri faizli şekilde ertelediği ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğine yer verildi.
ÖZEL BANKALARIN GÖZÜNÜ PARA HIRSI BÜRÜDÜ!
YAŞA GÖRE UYGULAMA
Bankalar, vatandaşın işini görmemek için öyle bahaneler üretiyorlar ki, bunların içinde 'Sen yaşlısın' bile var.
İKİ KERE ZAM
Bir özel bankadan kredimi erteletmek istedim. Taksitim 700 TL idi. Bunu önce 850 TL'ye çıkardılar. Ardından üç ay sonra '1.750 TL daha ödeyeceksin' dediler.
HÂLÂ FAHİŞ FAİZ İSTİYOR
Bir özel bankadan durmadan mesaj geliyor. 'Yüzde 1.75'ten bireysel kredi verelim' diyor.
'YAŞIN ÇOK' DEDİLER
Bir bankaya gittim. Kredi borcumu düzenli ödüyorum ama ertelemek istedim. Bana 'Senin yaşın yüksek, borcunu ertelemeyiz' dediler.
3 BİN TL FAİZ
Kredi borcumu erteletmek için gittim. Aylık taksit 1.680 TL. Toplamda 5.040 TL tutacak olan üç taksit için Temmuz'da 8.100 TL istediler.
YETİM MAAŞIMI ALDILAR
Bir özel bankaya kredim var. Maaşımdan 430 lira kesiliyordu. Son ay maaşımın tamamını aldılar. Ben babamdan yetim maaşı alıyorum. Şimdi parasız kaldım.
7 BİN TL ALDILAR
Bankaya erteleme için gittim. 'MB'sının faizleri uygulanır' dediler. İşlemi yapmışlar, gelen mesajda gördüm. 40 bin liralık borç için 7 bin lira faiz yazmışlar. Vazgeçmek istedim, kabul etmediler.
GECE 01.00'DE ARAMIŞLAR
Bir bankaya erteleme için başvurdum. Cevap gelmeyince aradım. 'Sizi dün gece 01.05'te aradık, açmayınca talebi reddettik' dediler.
İKİ TAKSİT İSTEDİLER
Esnafım. 20 yıldır bir özel banka ile çalışıyorum. Hiçbir sorun çıkarmış değilim. Virüs yüzünden işlerim bozulunca kredi taksitime erteleme istedim. Benden fazladan iki taksit para istediler.
HANGİ BANKALAR KREDİ BORÇ ERTELEME YAPIYOR?
İlk olarak Ziraat Bankası'nın açıkladığı kredi erteleme kararına, ardından diğer iki kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank'da katıldı. İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Kuveyt Türk, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Türk Ekonomi Bankası (TEB),Türkiye Finans ve Şerbank da müşterilerinden talep gelmesi duurmunda kredi ödemeklerini erteleyebilecekleri konusunda açıklama yaptı. Kredi ertelemelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiyi bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz.