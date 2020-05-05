Son dakika: Devletten işe girmek isteyenlere müjde! Bu ilanlara başvurmayı unutmayın!

Memur olmanın pek çok avantajı vardır. 10, 12 saat veya vardiyalı sistemde çalışan diğer mesleklere göre memur saatleri sabah 8, akşam 4 ya da sabah 9, akşam 5 gibi olması memurluğu tercih etmeye en önemli faktördür. Hafta sonlarının tatil olması, yıllık izinler ve resmi tatiller devlet memuru avantajları arasında yer alır.
Devlet personel alımlarına devam ediyor. Memur, sözleşmeli personel, işçi olmak için açılan ilanların takip edilmesi gerekiyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlette istihdam edilecek olan kişilere ilişkin ilanlar açıyor.
İşte o ilanlar
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
55 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
19910 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ)
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GÜLPINAR (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 PERSONEL ALACAK
ÇİÇEKPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 PERSONEL ALACAK
ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ARKEOLOG ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
87 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BİLGEM
10 PERSONEL ALACAK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
64 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPILACAKTIR