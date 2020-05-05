ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYECEK

Eczacı Odası son yaptıkları açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir."

MASKE NEDİR, KAÇ ÇEŞİT MASKE VARDIR?

Maske, genel olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapıların toz, partikül ve parçacık gibi ortaya çıkan unsurlarına karşı insanları koruyan bir ekipman olarak tanımlanıyor.

Maskeler kabaca iki türe ayrılıyor: Bunlardan ilki cerrahi (tıbbi) maskeler, diğeri de solunum sistemi koruyucu maskeler.