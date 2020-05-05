KOBİ’lere 3’lü destek

Amazon.com.tr, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın KOBİ'ler için dayanışma kampanyasını duyurmasının ardından, destek paketini açıkladı. Firma, Mart'ta Covid-19 salgını sebebiyle ara verilen ve bu sürece kadar 12 şehirde, bin 200'ün üzerinde KOBİ'nin Amazon üzerinden global pazarlara satış yapmasına olanak sağlayan BiTıklaAvrupa eğitimlerinin dijital ortamda devam edeceğini açıkladı. Amazon.com.tr, aynı zamanda Avrupa'daki pazar yerlerinde geçerli toplamda 125 euro tutarında site içi ücretsiz reklam desteği sunarken, Amazon Lojistik hizmetinden faydalanan KOBİ'lerden ise sağlanan hizmetler için alınan ücretleri belirli şartların sağlanması halinde iade edecek. Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, "Pazar yerimizde satış yapan ortaklarımız bizler için çok önemli ve bu girişimlerimiz ile onlara bu zorlu süreçte destek sağlamayı umuyoruz" dedi.